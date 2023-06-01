Задержан стрелявший по посетителям кафе во Франции

Французская полиция объявила о задержании подозреваемого в стрельбе из пистолета в одном из кафе города Нантюа на востоке страны. Как передаёт радиосеть France Info, задержанному на вид около 30 лет.

В прокуратуре отвергли возможную террористическую подоплёку произошедшего. В результате стрельбы убит 19-летний молодой человек, трое посетителей заведения ранены.

Источник, близкий к следствию, сообщил, что стрелок и пострадавшие известны правоохранительным органам по делам об организованной преступности. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», убитый не проходил по этим делам.



