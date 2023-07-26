Задержан сбивший двух девочек под Калининградом водитель

Нарушителем ПДД оказался 30-летний житель поселка Добровольск. Его задержали в лесополосе. По предварительной информации, нетрезвый мужчина без разрешения взял ключи от автомобиля друга и уехал. После того, как он сбил девочек, бросил машину в поле и скрылся.

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в ДТП в Самарской области погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

