Задержан сбивший двух девочек под Калининградом водитель

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который сбил в Гусеве Калининградской области девочек 10 и 12 лет, после чего скрылся с места аварии, сообщает «РЕН ТВ».

В ДТП в Самарской области погибли три человека

Нарушителем ПДД оказался 30-летний житель поселка Добровольск. Его задержали в лесополосе. По предварительной информации, нетрезвый мужчина без разрешения взял ключи от автомобиля друга и уехал. После того, как он сбил девочек, бросил машину в поле и скрылся.

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в ДТП в Самарской области погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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