В ДТП в Самарской области погибли три человека
23 июля 202319:42
На трассе в Ставропольском районе Самарской области столкнулись два автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
ДТП произошло на 18-м километре трассы Тольятти - Ташелка. По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель Ford Focus, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина».
Погибли оба водителя и пассажир «Лады». Госпитализирован ребенок.
В Кабардино-Балкарии накануне 12 человек пострадали в серьезном ДТП с автобусом и КамАЗом, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru