В ДТП в Самарской области погибли три человека

ДТП произошло на 18-м километре трассы Тольятти - Ташелка. По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель Ford Focus, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина».

Погибли оба водителя и пассажир «Лады». Госпитализирован ребенок.

В Кабардино-Балкарии накануне 12 человек пострадали в серьезном ДТП с автобусом и КамАЗом, передает «Радиоточка НСН».

