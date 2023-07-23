В ДТП в Самарской области погибли три человека

На трассе в Ставропольском районе Самарской области столкнулись два автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Водитель Mercedes насмерть сбил ребенка в Майкопе

ДТП произошло на 18-м километре трассы Тольятти - Ташелка. По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель Ford Focus, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина».

Погибли оба водителя и пассажир «Лады». Госпитализирован ребенок.

В Кабардино-Балкарии накануне 12 человек пострадали в серьезном ДТП с автобусом и КамАЗом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ДТПСамарская Область

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