Задержан руководитель пансионата в Башкирии, где в пожаре погибли 11 человек
Руководитель башкирского частного дома милосердия задержана после пожара в учреждении, в котором погибли 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В настоящий момент руководитель задержан», - сказал он.
Пожар случился в ночь на вторник. Одноэтажный деревянный пансионат находится в селе Ишбулдино в Башкирии. Жертвами стали семь мужчин и четыре женщины. Выяснилось, что у учреждения не было лицензии на проживание в нем постояльцев и системы пожаротушения. Самостоятельно из горящего здания смогла выбраться сотрудница пансионата, которая помогла троим постояльцам покинуть горящее здание через окно. Пожарные тушили огонь в течение трех часов, передает Ura.ru.
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