Задержан руководитель пансионата в Башкирии, где в пожаре погибли 11 человек

Пожар случился в ночь на вторник. Одноэтажный деревянный пансионат находится в селе Ишбулдино в Башкирии. Жертвами стали семь мужчин и четыре женщины. Выяснилось, что у учреждения не было лицензии на проживание в нем постояльцев и системы пожаротушения. Самостоятельно из горящего здания смогла выбраться сотрудница пансионата, которая помогла троим постояльцам покинуть горящее здание через окно. Пожарные тушили огонь в течение трех часов, передает Ura.ru.



