Жертвы пожара в доме престарелых в Башкирии опознаны
Погибшие при пожаре в доме престарелых в Башкирии опознаны, передает РИА Новости.
В ночь на вторник в частном пансионате в селе Ишбулдино в Башкирии для пожилых в пожаре погибло 11 человек – семь мужчин и четыре женщины. У пансионата не было лицензии на проживание в нем постояльцев и системы пожаротушения. Самостоятельно из горящего здания эвакуировались четыре человека – сотрудница пансионата смогла вывести через окно троих постояльцев пансионата.
Сообщение о пожаре в селе Ишбулдино поступило спасателям в 2:53. Когда на место приехали пожарные, деревянный одноэтажный дом с мансардой горел на всей площади. Полностью ликвидировать пожар удалось в 6 часов утра.
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