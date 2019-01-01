Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Раменском

Полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 25-летней женщины на детской площадке в Раменском районе области сегодня днём, сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, подозреваемый не менее 20 раз ударил ножом девушку и скрылся. От полученных ранений потерпевшая скончалась.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Криминал