Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Раменском
25 июля23:01
Полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 25-летней женщины на детской площадке в Раменском районе области сегодня днём, сообщает «Интерфакс».
По версии следствия, подозреваемый не менее 20 раз ударил ножом девушку и скрылся. От полученных ранений потерпевшая скончалась.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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ФОТО: pxhere.com
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