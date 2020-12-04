Задержан подозреваемый в убийстве семьи в подмосковном садоводстве
Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи из трех человек в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяну Петрову.
По данным ведомства, в задержании участвовали оперативники Волоколамского городского округа и сотрудники управления уголовного розыска Московской области.
Подозреваемый в убийстве трех человек на окраине садоводства "Малахит" под Волоколамском оказался мужчиной 1980 года рождения. По данным агентства, он доставлен в следственные органы.
Ранее НСН писала, что погибшая семейная пара и их 16-летняя дочь были обнаружены на подмосковной даче рядом со сгоревшим домом и автомобилем.
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