Задержан подозреваемый в убийстве семьи в подмосковном садоводстве

Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи из трех человек в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяну Петрову.

По данным ведомства, в задержании участвовали оперативники Волоколамского городского округа и сотрудники управления уголовного розыска Московской области.

Подозреваемый в убийстве трех человек на окраине садоводства "Малахит" под Волоколамском оказался мужчиной 1980 года рождения. По данным агентства, он доставлен в следственные органы.

Ранее НСН писала, что погибшая семейная пара и их 16-летняя дочь были обнаружены на подмосковной даче рядом со сгоревшим домом и автомобилем.



