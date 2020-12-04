В Подмосковье неизвестные убили семью с ребенком

На территории садового товарищества "Малахит" в городском округе Волоколамск в Московской области обнаружили тела супружеской пары с ребенком, по данным следствия, смерть наступила в результате насильственных действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Подмосковья.



Как сообщила сотрудница Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, погибшие - семейная пара и их 16-летняя дочь. Также на месте происшествия следователи обнаружили сгоревшую дачу и обгоревшую машину. По данным следствия, семья уехала из столицы на подмосковную дачу и не вышла на связь с близкими.

СК возбудил уголовное дело об убийстве по ч. 2 статьи 105 УК РФ. Агентство со ссылкой на Врадий также передает, что погибшая семья находилась в давнем конфликте с соседями.