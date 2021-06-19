Задержан подозреваемый в убийстве американской студентки в Нижегородской области

Ранее поисковики из отряда «Волонтер НН» «Рысь» сообщили, что 34-летняя гражданка США Сироу Кэтрин Илейн, которую разыскивали в Нижегородской области с начала недели, найдена погибшей.

Региональное следственное управление возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Погибшая три года училась в одном из нижегородских вузов. Она пропала 15 июня, выйдя из дома по улице Максима Горького в городе Бор, где постоянно проживала около 18:30. Девушка на автомобиле поехала в направлении деревни Рекшино.

Следователи уточнили, что девушка 15 июня связалась с матерью и рассказала, что передвигается на автомашине с неизвестными.

Следователи и оперативники в рамках продолжающихся поисковых мероприятий проводят комплекс экспертиз и допросы свидетелей.

