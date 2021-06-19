Задержан подозреваемый в убийстве американской студентки в Нижегородской области
В Нижегородской области по подозрению в убийстве студентки США «задержан один человек», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Официальных подробностей нет, уточняет агентство. По данным местных телеграм-каналов, задержанный уже показал место убийства девушки. Преступление было совершено на бытовой почве.
Ранее поисковики из отряда «Волонтер НН» «Рысь» сообщили, что 34-летняя гражданка США Сироу Кэтрин Илейн, которую разыскивали в Нижегородской области с начала недели, найдена погибшей.
Региональное следственное управление возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Устанавливаются все обстоятельства преступления.
Погибшая три года училась в одном из нижегородских вузов. Она пропала 15 июня, выйдя из дома по улице Максима Горького в городе Бор, где постоянно проживала около 18:30. Девушка на автомобиле поехала в направлении деревни Рекшино.
Следователи уточнили, что девушка 15 июня связалась с матерью и рассказала, что передвигается на автомашине с неизвестными.
Следователи и оперативники в рамках продолжающихся поисковых мероприятий проводят комплекс экспертиз и допросы свидетелей.
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