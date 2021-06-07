Присяжные оправдали сына экс-премьера Дагестана, обвиняемого в убийстве студентки
Коллегия присяжных Никулинского районного суда Москвы оправдала сына экс-главы правительства Дагестана Муртузали Меджидова, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафа в 2018 году. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на адвоката Меджидова Шамиля Яндарбаева.
Как пояснил Яндарбаев, его подзащитного освободили в зале суда.
Меджидов, сын экс-главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова, был арестован по делу об убийстве Байсафа 29 июля 2020 года. Студентка-уроженка Казахстана выпала из окна четвертого этажа. Девушку госпитализировали со множественными переломами, однако несколько недель спустя она скончалась.
По версии следствия, Меджидов избил Байсафа, а затем вытолкнул девушку из окна. Дело о гибели студентки расследовали по статье о доведении до самоубийства, позже его переквалифицировали на статью «Убийство».
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