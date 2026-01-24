В Красноярске задержали участницу аферы с похищением подростка

Участницу аферы с похищением подростка в Красноярске задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Речь идет о 18-летней жительнице Сургута.

«Девушка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения», — указало ведомство.

По данным следствия, фигурантка действовала совместно с мошенниками. Она прилетела в Красноярск и пришла домой к подростку, вместе они взломали сейфы и похитили 3 млн рублей. Вечером девушка передала деньги аферистам, при этом часть суммы она оставила себе.

Против задержанной возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору. Правоохранители ищут других причастных к преступлению.

Ранее стало известно, что в Красноярске пропал 14-летний подросток - сын местного бизнесмена. Было возбуждено дело по факту похищения несовершеннолетнего с требованием выкупа, однако позднее мальчика нашли в арендованной квартире, где он находился вместе с девушкой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, выяснилось, что подросток по указанию неизвестных лиц похитил принадлежавшие отцу 3 млн рублей и ушел из дома с девушкой, которая прибыла из другого города.

