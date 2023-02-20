Задержан подозреваемый в отправлении коробки со взрывчаткой жительнице Троицка
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого во взрыве в Новой Москве посылки при котором пострадала 22-летняя девушка. По данным СМИ, им оказался 26-летний уроженец Удмуртии Никита Селюнин. Как выяснилось, он уже устраивал слежку за пострадавшей из-за неразделенной любви.
Как отмечает НСН, инцидент случился в Троицке в подъезде дома, где проживает девушка по имени Алина. Ей была доставлена коробка из-под обуви с открыткой. Однако в послании оказались две бутылки со средством для розжига и детонатор, который сработал при вскрытии посылки. Алина получила небольшой ожог лица и руки.
Предполагаемый злоумышленник не успел покинуть населенный пункт до того, как как его задержала полиция. Молодого человека предупредил его отец, к которому нагрянули правоохранители.
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