Задержан подозреваемый в отправлении коробки со взрывчаткой жительнице Троицка

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого во взрыве в Новой Москве посылки при котором пострадала 22-летняя девушка. По данным СМИ, им оказался 26-летний уроженец Удмуртии Никита Селюнин. Как выяснилось, он уже устраивал слежку за пострадавшей из-за неразделенной любви.

Как отмечает НСН, инцидент случился в Троицке в подъезде дома, где проживает девушка по имени Алина. Ей была доставлена коробка из-под обуви с открыткой. Однако в послании оказались две бутылки со средством для розжига и детонатор, который сработал при вскрытии посылки. Алина получила небольшой ожог лица и руки.

Предполагаемый злоумышленник не успел покинуть населенный пункт до того, как как его задержала полиция. Молодого человека предупредил его отец, к которому нагрянули правоохранители.

