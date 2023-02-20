Девушка пострадала при взрыве коробки для обуви в Новой Москве

Молодая женщина получила ранения при взрыве коробки в Новой Москве. ЧП случилось в Троицке в подъезде дома, где проживает пострадавшая.

Как выяснили «Известия», по данному адресу была доставлена коробка из-под обуви с открыткой. Однако в послании находились две бутылки со средством для розжига и детонатор. Самодельное взрывное устройство сработало при вскрытии посылки.

Врачи диагностировали у пострадавшей термический ожог кожи лица и левой руки первой степени. Подробности происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Между тем, как сообщает НСН, в торговом центре в Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия. В результате происшествия ранены двое.

