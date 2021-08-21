Задержан еще один сбежавший из психбольницы в Бурятии
Заключенный Александр Расов, сбежавший из психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии вместе с шестью другими преступниками, задержан, сообщает Telegram-канале «112».
Ранее были задержаны еще двое беглецов - Александр Абрахимов и Жаргал Муханаев.
На свободе остаются трое заключенных, проходивших принудительное лечение в республиканском диспансере.
Видео их побега оказалось в Сети. Кадры опубликованы в том же Telegram-канале.
На видео можно рассмотреть двоих человек, перелезающих через забор и скрывающихся.
Напомним, 21 августа стало известно, что семь пациентов психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии сбежали из учреждения. Операция по их поимке проходит в столице республики и ее восьми районах с участием бойцов СОБРа и ОМОНа. Преступники ранее были осуждены за кражу, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
СК по Республике Бурятия объявил о начале проверки по факту побега заключенных, отбывавших наказание в психиатрической клинике Бурятии, сообщает РенТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+63 050 / сут.
Умерли
175 тыс.+2 373 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+65 015 / сут.
- Анонимному хакеру вручат 150 тыс. рублей за взлом тестового онлайн-голосования
- Самолет из Волгограда приземлился в Москве после сигнала бедствия
- Задержан еще один сбежавший из психбольницы в Бурятии
- СМИ: В самолете рейсом Волгоград - Москва могла произойти разгерметизация
- Сумасшедший побег. В Бурятии объявили награду за сбежавших из психоневрологического диспансера
- Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду квартир
- В Кабуле прекратили работу обменные пункты
- Медики разрешили применять «Спутник Лайт» людям старше 60 лет
- Посольство выяснит обстоятельства о попросившем убежище в Японии россиянине
- В Совфеде объяснили отказ в регистрации на «Крымской платформе» представителю полуострова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru