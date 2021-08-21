Задержан еще один сбежавший из психбольницы в Бурятии

Заключенный Александр Расов, сбежавший из психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии вместе с шестью другими преступниками, задержан, сообщает Telegram-канале «112».

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Ранее были задержаны еще двое беглецов - Александр Абрахимов и Жаргал Муханаев.

На свободе остаются трое заключенных, проходивших принудительное лечение в республиканском диспансере.

Видео их побега оказалось в Сети. Кадры опубликованы в том же Telegram-канале.

На видео можно рассмотреть двоих человек, перелезающих через забор и скрывающихся.

Напомним, 21 августа стало известно, что семь пациентов психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии сбежали из учреждения. Операция по их поимке проходит в столице республики и ее восьми районах с участием бойцов СОБРа и ОМОНа. Преступники ранее были осуждены за кражу, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

СК по Республике Бурятия объявил о начале проверки по факту побега заключенных, отбывавших наказание в психиатрической клинике Бурятии, сообщает РенТВ.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПобегБурятияЗаключенные
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