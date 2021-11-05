Бастрыкин взял на контроль расследование о нападении в новой Москве
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Председатель СК РФ попросил следователей доложить ему о ходе расследования данного инцидента. Расследование началось после появления видео в интернете, где четверо мужчин атакуют мужчину с ребенком.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Личности нападавших установлены, двое задержаны.
Ранее стало известно со слов отца мальчика, на которых напали в микрорайоне Новые Ватутинки, что один из злоумышленников нанес удар по щеке ребенка, другой был с ножом в руке.
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