Бастрыкин взял на контроль расследование о нападении в новой Москве

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель СК РФ попросил следователей доложить ему о ходе расследования данного инцидента. Расследование началось после появления видео в интернете, где четверо мужчин атакуют мужчину с ребенком.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Личности нападавших установлены, двое задержаны.

Ранее стало известно со слов отца мальчика, на которых напали в микрорайоне Новые Ватутинки, что один из злоумышленников нанес удар по щеке ребенка, другой был с ножом в руке.





