Задержан азербайджанец, подозреваемый в убийстве жителя Москвы на парковке
Задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве из-за конфликта на парковке, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Как уточняет следственный комитет Московской области, подозреваемого вместе с двумя соучастниками удалось задержать в Ростовской области. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение Следственного комитета Москвы, что позволит следователям приступить к его допросу.
17 апреля в Люблино в результате конфликта из-за припаркованной у дома машины приезжий зарезал москвича, приехавшего на мотоцикле к своей девушке. Конфликт из-за автомобиля, припаркованного на тротуаре у подъезда жилого дома в Люблино, перерос в драку, во время которой молодой человек получил удар ножом в живот. Сев на другую машину, гражданин Азербайджана скрылся, после чего еще раз поменял автомобиль. В квартире подозреваемого нашли более 44 млн рублей и $300 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- G7 пригрозили сотрудничающим с Россией странам дополнительными санкциями
- Задержан азербайджанец, подозреваемый в убийстве жителя Москвы на парковке
- Агент Гурцкая заявил, что Дзюба уйдет из «Локомотива»
- СМИ: Израиль согласовал с США атаку на Иран
- Лавров: У Ирана нет ядерного оружия
- Прокуратура утвердила обвинение Петрийчук и Беркович
- Мурашко: поставлена задача достичь продолжительности жизни в России в 78 лет
- Юрий Куклачев начал программу реабилитации
- СМИ: США могут предоставить Израилю вооружения более чем на $1 млрд
- Концертный директор Оркина: Ирина Круг увеличила гонорар из-за успеха сына
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru