Задержан азербайджанец, подозреваемый в убийстве жителя Москвы на парковке

Как уточняет следственный комитет Московской области, подозреваемого вместе с двумя соучастниками удалось задержать в Ростовской области. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение Следственного комитета Москвы, что позволит следователям приступить к его допросу.



17 апреля в Люблино в результате конфликта из-за припаркованной у дома машины приезжий зарезал москвича, приехавшего на мотоцикле к своей девушке. Конфликт из-за автомобиля, припаркованного на тротуаре у подъезда жилого дома в Люблино, перерос в драку, во время которой молодой человек получил удар ножом в живот. Сев на другую машину, гражданин Азербайджана скрылся, после чего еще раз поменял автомобиль. В квартире подозреваемого нашли более 44 млн рублей и $300 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

