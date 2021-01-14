«За визой не обращались». Посол Южного Судана прокомментировал задержание Варламова

Посол Южного Судана в РФ Чол Тонг Маяй Джанг назвал задержание в городе Капоэта блогера Ильи Варламова и основателя «Медиазоны» Петра Верзилова небольшим «недопониманием», сообщает РИА Новости.

По словам посла, перед поездкой в Южный Судан российским туристам необходимо обратиться в посольство за визой, чего Варламов и его спутники не сделали.



«Интересно, где они получили визу», - отметил посол и добавил, что в настоящее время россияне освобождены.

Ранее в Южном Судане задержали Варламова с супругой, Верзилова, а также ещё двоих россиян. По словам блогера, причиной задержания стал найденный в его багаже пульт от дрона, сообщает Ura.ru.

Позже в российском посольстве в Уганде сообщили, что 14 января отпущенные на свободу россияне намерены отправиться в столицу Южного Судана Джубу.

