«За визой не обращались». Посол Южного Судана прокомментировал задержание Варламова
Посол Южного Судана в РФ Чол Тонг Маяй Джанг назвал задержание в городе Капоэта блогера Ильи Варламова и основателя «Медиазоны» Петра Верзилова небольшим «недопониманием», сообщает РИА Новости.
По словам посла, перед поездкой в Южный Судан российским туристам необходимо обратиться в посольство за визой, чего Варламов и его спутники не сделали.
«Интересно, где они получили визу», - отметил посол и добавил, что в настоящее время россияне освобождены.
Ранее в Южном Судане задержали Варламова с супругой, Верзилова, а также ещё двоих россиян. По словам блогера, причиной задержания стал найденный в его багаже пульт от дрона, сообщает Ura.ru.
Позже в российском посольстве в Уганде сообщили, что 14 января отпущенные на свободу россияне намерены отправиться в столицу Южного Судана Джубу.
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