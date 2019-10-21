За семьями погибших при ЧП под Красноярском закрепят соцработников

21 октября 201913:10

За семьями погибших при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края закрепят социальных работников. Как пишет ТАСС, об этом заявила министр социальной политики региона Ирина Пастухова. Она подчеркнула, что ни одна из семей не останется без внимания и поддержки.

Как пишет RT, трагедия произошла в минувшую субботу в районе поселка Щетинкино на реке Сейба в Красноярском крае. Жертвами разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели стали 15 человек, судьба пяти остается неизвестной.

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Ранее НСН сообщала, что количество пострадавших в результате прорыва дамбы увеличилось до 44 человек. По последней информации, предоставленной пресс-службой холдинга «Сибзолото», среди получивших травмы 9 человек сейчас находятся в больнице, еще четверо из них в тяжелом состоянии доставлены в краевую больницу.

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ФОТО: МЧС России
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