За семьями погибших при ЧП под Красноярском закрепят соцработников

За семьями погибших при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края закрепят социальных работников. Как пишет ТАСС, об этом заявила министр социальной политики региона Ирина Пастухова. Она подчеркнула, что ни одна из семей не останется без внимания и поддержки.

Как пишет RT, трагедия произошла в минувшую субботу в районе поселка Щетинкино на реке Сейба в Красноярском крае. Жертвами разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели стали 15 человек, судьба пяти остается неизвестной.