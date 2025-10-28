Набиуллина заявила об управляемом выходе экономики РФ из перегрева

«Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса», — цитирует главу регулятора РИА Новости.

Ранее Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в РФ, по ее словам, речи не идет даже о технической рецессии, когда экономика снижается в течение двух кварталов подряд, пишет «Свободная пресса».

