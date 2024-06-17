За медицинской помощью с симптомами ботулизма в Москве обратился 121 человек

В Москве за медицинской помощью с симптомами ботулизма обратился 121 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Ракова сообщила, что 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них — в реанимации.

По ее словам, распространение некачественных продуктов приостановлено, идет эпидрасследование.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Москве приостановили продажу некоторых продуктов после случаев ботулизма, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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