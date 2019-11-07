За двое суток на одном и том же пляже Пхукета утонули два россиянина
Два россиянина утонули во время купания на пляже Карон Бич на острове Пхукет. Как отмечает РИА Новости, трагические инциденты произошли в течение двух дней. Источник отмечает, что один из наших соотечественников – москвич Алтаф Шарифулин, которому был 61 год – погиб во вторник утром. В среду вечером – 55-летний Сергей Ошкин из Южно-Сахалинска. Мужчины скончались при схожих обстоятельствах: туристов уносило волной в море, помощь им оказывали другие отдыхающие, однако спасти россиян не удалось.
Несмотря на трагические происшествия, Таиланд остаётся одним из самых любимых мест российских туристов. По данным исследования сервиса OneTwoTrip, среднестатистический путешественник из России больше всего любит ездить в Италию и Таиланд. Также оказалось, что россияне предпочитают путешествовать на самолётах, а поездку в зависимости от направления планируют самостоятельно или при помощи туроператора.
29% респондентов любят экскурсионные поездки, у 20% популярны поездки по странам Европы, 15% выбирают пляжный отдых, отмечает RT.
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