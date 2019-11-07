За двое суток на одном и том же пляже Пхукета утонули два россиянина

Два россиянина утонули во время купания на пляже Карон Бич на острове Пхукет. Как отмечает РИА Новости, трагические инциденты произошли в течение двух дней. Источник отмечает, что один из наших соотечественников – москвич Алтаф Шарифулин, которому был 61 год – погиб во вторник утром. В среду вечером – 55-летний Сергей Ошкин из Южно-Сахалинска. Мужчины скончались при схожих обстоятельствах: туристов уносило волной в море, помощь им оказывали другие отдыхающие, однако спасти россиян не удалось.