За двое суток на одном и том же пляже Пхукета утонули два россиянина

7 ноября 201914:48

Два россиянина утонули во время купания на пляже Карон Бич на острове Пхукет. Как отмечает РИА Новости, трагические инциденты произошли в течение двух дней. Источник отмечает, что один из наших соотечественников – москвич Алтаф Шарифулин, которому был 61 год – погиб во вторник утром. В среду вечером – 55-летний Сергей Ошкин из Южно-Сахалинска. Мужчины скончались при схожих обстоятельствах: туристов уносило волной в море, помощь им оказывали другие отдыхающие, однако спасти россиян не удалось.

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Несмотря на трагические происшествия, Таиланд остаётся одним из самых любимых мест российских туристов. По данным исследования сервиса OneTwoTrip, среднестатистический путешественник из России больше всего любит ездить в Италию и Таиланд. Также оказалось, что россияне предпочитают путешествовать на самолётах, а поездку в зависимости от направления планируют самостоятельно или при помощи туроператора.

29% респондентов любят экскурсионные поездки, у 20% популярны поездки по странам Европы, 15% выбирают пляжный отдых, отмечает RT.

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