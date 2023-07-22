Ящик с надписью «Радий» обнаружили около здания ОДКБ в Москве

Подозрительную коробку с надписью «Радий» обнаружили около здания штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в столице, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

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Уточняется, что загадочный ящик с проводами нашли на дереве в парке около здания ОДКБ.

На место обнаружения подозрительного предмета отправились специалисты для его изучения.

Ранее подозрительная посылка с неизвестным веществом была доставлена в здание медиахолдинга ВГТРК на 5-й улице Ямского Поля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
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