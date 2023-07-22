Ящик с надписью «Радий» обнаружили около здания ОДКБ в Москве
22 июля 202314:21
Подозрительную коробку с надписью «Радий» обнаружили около здания штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в столице, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.
Уточняется, что загадочный ящик с проводами нашли на дереве в парке около здания ОДКБ.
На место обнаружения подозрительного предмета отправились специалисты для его изучения.
Ранее подозрительная посылка с неизвестным веществом была доставлена в здание медиахолдинга ВГТРК на 5-й улице Ямского Поля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru