СМИ: подозрительного мужчину с двумя бутылками бензина задержали на Красной площади
В центре Москвы, на Красной площади, задержали подозрительного мужчину с двумя бутылками бензина, пишет Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, инцидент произошел вечером в среду, 17 мая. Полицейские обратили внимание на странного человека, ведущего себя неадекватно, и оперативно задержали его. Стражам правопорядка удалось выяснить, что странный мужчина - 36-летний житель Забайкальского края. С собой у туриста были две пол-литровые бутылки с бензином. Мужчина не смог пояснить, для чего они ему.
В отделении полиции мужчине стало плохо. Прибывшие медики госпитализировали странного туриста в больницу. Там врачи выяснили, что у мужчины психическое расстройство, которое было вызвано воздействием ядов или химикатов. В настоящий момент полицейские выясняют, является ли проблемный гость столицы неудавшимся диверсантом или обычным токсикоманом.
Ранее сотрудники ФСБ задержали трех человек, которые планировали устроить диверсию на участке Южно-Уральской железной дороги. По данным ведомства, злоумышленники действовали в интересах спецслужб Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru