Ялте выделили транш на помощь пострадавшим от ливней

По ее словам, это первый транш на помощь пострадавшим в Ялте.

В данный момент в Ялте отдыхают около 20 тысяч туристов. Транспортное сообщение в городе пока ограничено, у сотни жителей нет света и газа, есть перебои с водоснабжением.

