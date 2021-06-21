Ялте выделили транш на помощь пострадавшим от ливней
21 июня 202101:41
Ялте выделен транш в размере 57,8 млн рублей на помощь пострадавшим от прошедших ливней, которые привели к потопу, заявила в Facebook глава администрации города Янина Павленко.
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По ее словам, это первый транш на помощь пострадавшим в Ялте.
В данный момент в Ялте отдыхают около 20 тысяч туристов. Транспортное сообщение в городе пока ограничено, у сотни жителей нет света и газа, есть перебои с водоснабжением.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru