Якутск накрыл смог от природных пожаров

Смог от лесных пожаров накрыл Якутск, сообщает РИА Новости.

Самолет МЧС и сотня спасателей вылетели в Якутию для тушения пожаров

Рано утром в городе не проглядывалось небо, сквозь плотную дымку виднелось красное солнце. Местные жители ощущают сильный запах гари.

10 августа Минприроды и Рослесхоз предложили ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров. Площадь пожаров увеличилась до 7,8 млн гектаров, что превысило прошлогодние показатели.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Строителев
ТЕГИ:Лесные ПожарыЯкутия
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