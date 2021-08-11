Якутск накрыл смог от природных пожаров
11 августа 202101:37
Смог от лесных пожаров накрыл Якутск, сообщает РИА Новости.
Рано утром в городе не проглядывалось небо, сквозь плотную дымку виднелось красное солнце. Местные жители ощущают сильный запах гари.
10 августа Минприроды и Рослесхоз предложили ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров. Площадь пожаров увеличилась до 7,8 млн гектаров, что превысило прошлогодние показатели.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru