ЯК-42 с 44 пассажирами совершил вынужденную посадку в Ижевске
Пассажирский самолет Як-42 компании «Ижавиа» при выполнении рейса Уфа – Ноябрьск совершил вынужденную посадку из-за неисправности в Ижевске, сообщили в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.
44 пассажира и 7 членов экипажа временно разместили в гостинице.
«11 октября около 05:19 мск в аэропорту Ижевск на запасном аэродроме совершил посадку самолет Як-42 из-за технической неисправности», - говорится в сообщении прокуратуры.
Как отмечается, посадка прошла благополучно.
Началась проверка, при наличии оснований транспортная прокуратура примет меры реагирования, добавили в надзорном ведомстве.
Ранее Самолет Москва — Минеральные Воды зашел на экстренную посадку в Волгограде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru