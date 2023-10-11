ЯК-42 с 44 пассажирами совершил вынужденную посадку в Ижевске

Пассажирский самолет Як-42 компании «Ижавиа» при выполнении рейса Уфа – Ноябрьск совершил вынужденную посадку из-за неисправности в Ижевске, сообщили в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

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44 пассажира и 7 членов экипажа временно разместили в гостинице.

«11 октября около 05:19 мск в аэропорту Ижевск на запасном аэродроме совершил посадку самолет Як-42 из-за технической неисправности», - говорится в сообщении прокуратуры.

Как отмечается, посадка прошла благополучно.

Началась проверка, при наличии оснований транспортная прокуратура примет меры реагирования, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее Самолет Москва — Минеральные Воды зашел на экстренную посадку в Волгограде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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