Яхта с 35 туристами затонула в Турции
В Турции затонула яхта, на борту которой находились 35 туристов. Инцидент произошёл в 15 метрах от берега во время экскурсии неподалёку от посёлка Олюдениз.
По данным местных СМИ, большинство пассажиров судна добрались до берега вплавь самостоятельно. Еще троим выбраться из воды помогли местные жители, передает turizmajansi.com. Среди них был двухлетний ребёнок. Он погиб, медики не смогли ему помочь. Состоянию здоровья двух других пострадавших ничего не угрожает.
Всего на борту затонувшего судна находились 38 человек, в том числе три члена экипажа. О причинах происшествия не сообщается.
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