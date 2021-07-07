Туроператоры вновь стали предлагать россиянам горящие путевки

Открытие полноценного авиасообщения с Турцией способствовало возвращению на российский рынок горящих путевок. Об этом «Коммерсанту» рассказал представитель Национальной сети туристических агентств Игорь Блинов.

По его словам, с точки зрения бизнеса такие пакеты можно считать невыгодными, так как зачастую приходится работать в убыток, но из-за неопределенности россияне стали откладывать покупку путевок, что вынуждает отрасль понижать цены.

В свою очередь, представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева также уверена, что горящие туры появились из-за открытия новых направлений.

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Отмечается, что скидки на данный момент достигают 40%, а полететь в отпуск можно уже через два-пять дня после покупки тура.

Ранее сообщалось, что треть жителей РФ, планирующих летний отдых, выделяют на путешествия не более 60 тысяч рублей, 23,5% откладывают на отпуск 20—40 тысяч рублей, передает RT.

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ТЕГИ:Туроператоры
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