Туроператоры вновь стали предлагать россиянам горящие путевки

Открытие полноценного авиасообщения с Турцией способствовало возвращению на российский рынок горящих путевок. Об этом «Коммерсанту» рассказал представитель Национальной сети туристических агентств Игорь Блинов.

По его словам, с точки зрения бизнеса такие пакеты можно считать невыгодными, так как зачастую приходится работать в убыток, но из-за неопределенности россияне стали откладывать покупку путевок, что вынуждает отрасль понижать цены.

В свою очередь, представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева также уверена, что горящие туры появились из-за открытия новых направлений.