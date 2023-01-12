Сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, планировавшего вступить в ВСУ

Силовики задержали на железнодорожной станции Тверь местного жителя, который планировал вступить в Вооруженные силы Украины, чтобы воевать против Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба УФСБ по Тверской области.

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В сообщении говорится, что гражданин РФ 1982 года рождения поддерживал связь с представителем украинской стороны. Готовясь к пересечению границы он изучил маршрут выезда с территории России, а также приобрел военную экипировку, обмундирование и медицинские средства.

«При попытке выехать в направлении российско-украинской границы мужчина был задержан», - уточнили в ведомстве, добавив, что в отношении задержанного арестовали, против него возбуждено уголовное дело.

Ранее при попытке выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне украинской армии был задержан житель Брянской области, сообщает RT.

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