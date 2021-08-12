WWF: крупные пятна нефти в Черном море улетучились

Крупных нефтяных пятен, образовавшихся после разлива в Черном море под Новороссийском, на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, передает ТАСС

Там отметила, что нефть по большей части улетучилась и диспергировалась. Однако, по словам специалистов, не исключено, что нефть могла осесть на дно или оказаться на берегу.