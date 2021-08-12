WWF: крупные пятна нефти в Черном море улетучились

Крупных нефтяных пятен, образовавшихся после разлива в Черном море под Новороссийском, на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, передает ТАСС

Там отметила, что нефть по большей части улетучилась и диспергировалась. Однако, по словам специалистов, не исключено, что нефть могла осесть на дно или оказаться на берегу.

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WWF продолжает следить за ситуацией на берегу, чтобы понять, достигли ли нефтепродукты суши.

Ранее эколог Сергей Грибалев рассказал «Радиоточке НСН», что ликвидировать нефтяное пятно нужно без промедлений, чтобы избежать катастрофы. По его словам, течение идет к Крыму. Южный берег полуострова, по его словам, рискует превратится в зону экологического бедствия, непригодную для туризма.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:НефтепродуктыЧерное Море
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