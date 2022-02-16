WSJ: Самолеты США и РФ опасно сближались над Средиземном морем

Американские и российские самолёты трижды летали опасно близко друг к другу над Средиземным морем в минувшие выходные. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на Минобороны США.

Как пишет издание, в одном из сближений самолеты двух стран находились в пределах 5 футов (1,5 метра) друг от друга.

Отмечается, что в инцидентах участвовали три российских реактивных истребителя Су-35, которые пересекли траекторию полета трех американских разведывательных самолетов P-8A. В Пентагоне отметили небезопасность и непрофессиональность таких полетов и передали свою обеспокоенность в связи с этим российским властям.





