WSJ: Самолеты США и РФ опасно сближались над Средиземном морем
Американские и российские самолёты трижды летали опасно близко друг к другу над Средиземным морем в минувшие выходные. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на Минобороны США.
Как пишет издание, в одном из сближений самолеты двух стран находились в пределах 5 футов (1,5 метра) друг от друга.
Отмечается, что в инцидентах участвовали три российских реактивных истребителя Су-35, которые пересекли траекторию полета трех американских разведывательных самолетов P-8A. В Пентагоне отметили небезопасность и непрофессиональность таких полетов и передали свою обеспокоенность в связи с этим российским властям.
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