Взявший в Колпино в заложники 6 детей назвал причину поступка

Взявший вчера в Колпино в заложники 6 детей признал вину, но назвал причиной «помешательства» выписанные ему таблетки, передает РИА Новости.

Захвативший заложников в Колпино мужчина состоял на учёте в ПНД

Во вторник в Колпинском районе Санкт-Петербурга местный житель выгнал супругу из квартиры и заперся в помещении, удерживая их шестерых детей. Ведя переговоры с правоохранителями, захватчик время от времени выглядывал в окно, приставляя нож к горлу одного из детей. Позже мужчина сам сдался полиции и отпустил заложников.

Он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере в течение нескольких лет и двумя неделями ранее был доставлен в больницу из-за пограничного состояния. Одним из мотивов преступления могла стать ревность мужчины к своей жене, захват детей в заложники стал результатом употребления медикаментов совместно с алкоголем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияСанкт-Петербург
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