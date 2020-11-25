Взявший в Колпино в заложники 6 детей назвал причину поступка
Взявший вчера в Колпино в заложники 6 детей признал вину, но назвал причиной «помешательства» выписанные ему таблетки, передает РИА Новости.
Во вторник в Колпинском районе Санкт-Петербурга местный житель выгнал супругу из квартиры и заперся в помещении, удерживая их шестерых детей. Ведя переговоры с правоохранителями, захватчик время от времени выглядывал в окно, приставляя нож к горлу одного из детей. Позже мужчина сам сдался полиции и отпустил заложников.
Он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере в течение нескольких лет и двумя неделями ранее был доставлен в больницу из-за пограничного состояния. Одним из мотивов преступления могла стать ревность мужчины к своей жене, захват детей в заложники стал результатом употребления медикаментов совместно с алкоголем.
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