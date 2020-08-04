В ливанском Минздраве заявили о сотнях пострадавших после взрыва в Бейруте
4 августа 202020:32
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в результате взрыва в порту Бейрута пострадали несколько сотен человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Aljazeera.
Отмечается, что больницам дано поручение принимать всех пострадавших.
Ранее сообщалось, что как минимум один человек погиб в результате взрыва. Отмечалось, что удар был такой силы, что его слышали даже на Кипре.
По предварительной информации взрыв, вероятно, произошел в ангаре с пиротехникой.
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4 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru