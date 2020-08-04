В ливанском Минздраве заявили о сотнях пострадавших после взрыва в Бейруте

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в результате взрыва в порту Бейрута пострадали несколько сотен человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Aljazeera.

Отмечается, что больницам дано поручение принимать всех пострадавших.

Ранее сообщалось, что как минимум один человек погиб в результате взрыва. Отмечалось, что удар был такой силы, что его слышали даже на Кипре.

По предварительной информации взрыв, вероятно, произошел в ангаре с пиротехникой.

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Фото: twitter.com/nabihbulos
ТЕГИ:ВзрывЛиван
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