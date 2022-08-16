Детонация боеприпасов произошла в Джанкойском районе Крыма
Детонация боеприпасов произошла на севере Крыма, расположенное поблизости село Майское эвакуируют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Майского сельского поселения.
«Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов», — отметил собеседник агентства.
Часть жителей выехала из Майского на своих машинах, пишет Газета.ру. Власти также готовы вывезти на автобусах желающих эвакуироваться.
Как сообщили в местной администрации в беседе с РИА Новости, детонация боеприпасов произошла около шести утра.
Ранее стало известно, что в Джанкойском районе Крыма загорелась трансформаторная подстанция, напоминает Ura.ru. Перед возгоранием, около шести часов утра, был слышен сильный хлопок.
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