Детонация боеприпасов произошла в Джанкойском районе Крыма

Детонация боеприпасов произошла на севере Крыма, расположенное поблизости село Майское эвакуируют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Майского сельского поселения.

В Крыму загорелась трансформаторная подстанция

«Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов», — отметил собеседник агентства.

Часть жителей выехала из Майского на своих машинах, пишет Газета.ру. Власти также готовы вывезти на автобусах желающих эвакуироваться.

Как сообщили в местной администрации в беседе с РИА Новости, детонация боеприпасов произошла около шести утра.

Ранее стало известно, что в Джанкойском районе Крыма загорелась трансформаторная подстанция, напоминает Ura.ru. Перед возгоранием, около шести часов утра, был слышен сильный хлопок.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ЭвакуацияВзрывКрым
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