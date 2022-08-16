Детонация боеприпасов произошла в Джанкойском районе Крыма

«Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов», — отметил собеседник агентства.

Часть жителей выехала из Майского на своих машинах, пишет Газета.ру. Власти также готовы вывезти на автобусах желающих эвакуироваться.

Как сообщили в местной администрации в беседе с РИА Новости, детонация боеприпасов произошла около шести утра.

Ранее стало известно, что в Джанкойском районе Крыма загорелась трансформаторная подстанция, напоминает Ura.ru. Перед возгоранием, около шести часов утра, был слышен сильный хлопок.

