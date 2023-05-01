Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области

Дрозденко: в Ленинградской области подорвали опору линии электропередач МЧС: в городе Борзя Забайкальского края загорелись десять жилых домов Скляренко: на конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» неизвестные музыканты могут показать свой талант Гидрометцентр: в Москве 1 мая от +9 до +11 градусов, возможен кратковременный дождь