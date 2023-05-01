Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области

Неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в Унечском районе Брянской области, в результате локомотив грузового состава сошел с рельсов. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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Инцидент произошел на 136 километре путей Брянск-Унеча.

«Движение на данном участке дороги приостановлено», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Богомаз подчеркнул, что никто не пострадал. На месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее стало известно об обстреле поселка Суземка в Брянской области, в результате погибли четыре человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывЖелезная ДорогаБрянская Область

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