Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области
Неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в Унечском районе Брянской области, в результате локомотив грузового состава сошел с рельсов. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Инцидент произошел на 136 километре путей Брянск-Унеча.
«Движение на данном участке дороги приостановлено», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз подчеркнул, что никто не пострадал. На месте ЧП работают оперативные службы.
Ранее стало известно об обстреле поселка Суземка в Брянской области, в результате погибли четыре человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru