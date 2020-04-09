СМИ: После взрыва в московском бизнес-центре ищут 10 человек

После взрыва в бойлерной на восьмом этаже здания строящегося бизнес-центра «Панорама» на 2-й Брестской улице в Москве устанавливается местонахождение 10 человек, которые были недалеко от места происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эти люди были на этаже до взрыва, где они сейчас, неизвестно.

По данным информационного агентства, пострадала одна женщина — ей выбило зуб.

Взрыв произошёл в четверг днём. На опубликованных в соцсетях видео видно, что часть окон здания с первого по восьмой этаж повреждена взрывной волной. Элементы фасада обрушились на машины, стоявшие у здания.