СМИ: После взрыва в московском бизнес-центре ищут 10 человек
После взрыва в бойлерной на восьмом этаже здания строящегося бизнес-центра «Панорама» на 2-й Брестской улице в Москве устанавливается местонахождение 10 человек, которые были недалеко от места происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эти люди были на этаже до взрыва, где они сейчас, неизвестно.
По данным информационного агентства, пострадала одна женщина — ей выбило зуб.
Взрыв произошёл в четверг днём. На опубликованных в соцсетях видео видно, что часть окон здания с первого по восьмой этаж повреждена взрывной волной. Элементы фасада обрушились на машины, стоявшие у здания.
По данным МЧС, пострадавших при взрыве в бизнес-центре нет https://t.co/gjAjO5Ih9u— Телеканал 360° (@360tv) April 9, 2020
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