Взрыв в жилом доме произошел в Турции

Взрыв произошел в жилом доме в провинции Коджаэли (Турция), вспыхнул пожар. Об этом сообщило издание Türkiye.

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Уточняется, что причиной взрыва в районе Дарыджа стала утечка природного газа.

По данным авторов материала, из-за взрыва пострадали 10 человек.

Ранее взрыв прогремел в ночь на 28 декабря в районе города Арамиль Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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