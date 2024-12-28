Взрыв в жилом доме произошел в Турции
28 декабря 202421:46
Взрыв произошел в жилом доме в провинции Коджаэли (Турция), вспыхнул пожар. Об этом сообщило издание Türkiye.
Уточняется, что причиной взрыва в районе Дарыджа стала утечка природного газа.
По данным авторов материала, из-за взрыва пострадали 10 человек.
Ранее взрыв прогремел в ночь на 28 декабря в районе города Арамиль Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru