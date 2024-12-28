Уголовное дело возбудили в Самаре после взрыва в котельной жилого дома

Уголовное дело открыто в Самаре после аварии со взрывом в котельной жилого дома в Самаре. Оно будет расследоваться по статье 238 Уголовного кодекса об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

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Информация об этом появилась на официальном интернет-ресурсе следственного управления Следственного комитета по региону. В котельной, расположенной на первом этаже многоэтажного дома в областном центре, взорвался элетрокотёл. Были повреждены стены шести квартир.

Пострадали трое человек - двое взрослых и ребенок. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. В мэрии Самары уточнили, что в доме разрушена межкомнатная перегородка. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на базе двух соседних школ организованы пункты временного размещения для жильцов поврежденного дома.

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Фото: samara.sledcom.ru
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