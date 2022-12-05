Взрыв в Нижневартовске: число погибших возросло до шести человек

Число погибших при обрушении пятиэтажки в Нижневартовске увеличилось до шести человек, сообщает «Интерфакс».

СМИ: До пяти выросло число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске

Двое пострадавших скончались в больнице. По данным спасателей, в результате происшествия пострадали 15 человек, из них шесть погибли, четверо госпитализированы в медицинские учреждения.

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения осуществляют поэтажную проверку пострадавших жилых помещений, разбор завалов и тушение пожара.

По предварительным данным, под завалами могут находиться три человека.

Взрыв и обрушение части пятиэтажного дома в Нижневартовске произошли из-за неправильной установки газового баллона или нарушения техники безопасности при его эксплуатации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/limarenko_official
ТЕГИ:Взрыв ГазаХМАО
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