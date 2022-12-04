СМИ: До пяти выросло число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске

«По предварительной информации, погибли пять человек», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, спасатели продолжают разбор завалов и ведут поиски пострадавших.

По данным группы администрации Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте», госпитализировано десять пострадавших. Всего из дома, часть которого рухнула, эвакуировано 52 человека.

Ранее глава города Дмитрий Кощенко в своем Telegram-канале написал о двух жертвах обрушения части дома.