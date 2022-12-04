СМИ: До пяти выросло число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске
До пяти человек выросло число погибших из-за взрыва газа в доме пятиэтажном доме в Нижневартовске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«По предварительной информации, погибли пять человек», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, спасатели продолжают разбор завалов и ведут поиски пострадавших.
По данным группы администрации Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте», госпитализировано десять пострадавших. Всего из дома, часть которого рухнула, эвакуировано 52 человека.
Ранее глава города Дмитрий Кощенко в своем Telegram-канале написал о двух жертвах обрушения части дома.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 598 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 589 / сут.
- СМИ: До пяти выросло число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске
- В Нижневартовске официально сообщили о двух жертвах взрыва газа в доме
- Новый профстандарт для композиторов поможет им в трудоустройстве
- СМИ: В результате обрушения дома в Нижневартовске погиб человек
- Американский офицер прогнозирует победу РФ на Украине летом 2023 года
- Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ запланирована на 1 февраля
- Новак: Потолок цен на российскую нефть неприемлем
- СМИ: В ОПЕК+ рекомендовали сохранить квоты на добычу нефти
- Минобороны заявило об успехе наступления в районе Артемовска
- С дурным запашком. Что стоит за подготовкой украинской провокации против поставок аммиака из РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru