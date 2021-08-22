Взрыв в московской квартире: двое погибших

В Москве в квартире на Малой Набережной улице взорвалась граната Ф-1, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Угрожавший взорвать гранату в Казани мужчина задержан

В результате происшествия погибли один подросток и мужчина. Еще один ребенок находится в реанимации, ему оказывается необходимая помощь.

Как сообщает Telegram-канал «112», гранату принес домой отец и положил на шкаф. В свою очередь один из сыновей взял боеприпас, и выдернул кольцо.

Погибшему подростку было 14 лет, выжившему - 12 лет. Граната взорвалась при попытке ее разобрать, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Отмечается, что ее нашли подростки.

По факту смерти по неосторожности расследуется уголовное дело.

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ФОТО: граната
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