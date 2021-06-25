Угрожавший взорвать гранату в Казани мужчина задержан

Правоохранители задержали мужчину, который закрылся в квартире в Казани и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина страдает психическим расстройством.

СМИ: В Казани мужчина не пускает в квартиру приставов и угрожает взорвать гранату

По его данным, мужчина неоднократно был замечен уносящим домой мусор с городских свалок.

Ранее сообщалось, что к мужчине приехали судебные приставы, в квартиру он их не пустил и заявил, что взорвет гранату. Как пишут местные СМИ, житель должен был убрать из квартиры мусор и провести санобработку, однако делать это отказался.

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