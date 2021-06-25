Угрожавший взорвать гранату в Казани мужчина задержан

Правоохранители задержали мужчину, который закрылся в квартире в Казани и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина страдает психическим расстройством.