Угрожавший взорвать гранату в Казани мужчина задержан
Правоохранители задержали мужчину, который закрылся в квартире в Казани и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина страдает психическим расстройством.
По его данным, мужчина неоднократно был замечен уносящим домой мусор с городских свалок.
Ранее сообщалось, что к мужчине приехали судебные приставы, в квартиру он их не пустил и заявил, что взорвет гранату. Как пишут местные СМИ, житель должен был убрать из квартиры мусор и провести санобработку, однако делать это отказался.
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