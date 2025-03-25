Взрыв в Махачкале повредил около 50 авто и окна в соседних домах
25 марта 202510:26
Окна в нескольких домах и почти 50 автомобилей получили повреждения после взрыва в многоэтажном доме в Махачкале. Об этом заявили в МЧС.
Как отметили в ведомстве, на седьмом этаже 14-этажного жилого дома произошел хлопок газа. Спасатели эвакуировали из соседних квартир 150 человек.
«Частично повреждены окна в пяти соседних многоквартирных домах и порядка 50 припаркованных автомобилей», - указали в МЧС.
Ранее Минздрав Дагестана сообщил, что в результате ЧП пострадали два человека, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru