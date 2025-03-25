Сильный взрыв произошел в многоэтажке Махачкалы

На опубликованных видеокадрах с места ЧП видно, как горят несколько квартир, выбиты стекла, а несколько припаркованных машин получили повреждения из-за частичного обрушения квартир.

По данным Telegram-канала Baza, как минимум один человек пострадал. На место едут экстренные службы.

Ранее в Ростовской области мужчина пострадал при взрыве в многоквартирном доме, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



