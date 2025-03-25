Сильный взрыв произошел в многоэтажке Махачкалы
В жилой многоэтажке в Махачкале произошел взрыв, начался пожар, передают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По предварительной версии, причиной взрыва мог стать бытовой газ. Повреждения получили несколько квартир. В мэрии заявили, что эта многоэтажка не была введена в эксплуатацию, жильцы туда еще не должны были заселиться.
На опубликованных видеокадрах с места ЧП видно, как горят несколько квартир, выбиты стекла, а несколько припаркованных машин получили повреждения из-за частичного обрушения квартир.
По данным Telegram-канала Baza, как минимум один человек пострадал. На место едут экстренные службы.
Ранее в Ростовской области мужчина пострадал при взрыве в многоквартирном доме, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru