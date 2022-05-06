Взрыв в Гаване: тридцать человек госпитализированы

Власти Кубы заявили, что по меньшей мере 30 человек пострадали от взрыва в отеле «Саратога» в Гаване. Об этом правительство сообщило в пятницу в Twitter, передает ТАСС.

Власти Кубы исключают версию теракта при взрыве в Гаване

Ранее в пятницу стало известно о мощном взрыве в Гаване. Взрыв прогремел в гостинице Saratoga, расположенной напротив гаванского Капитолия. В результате было разрушено как минимум два этажа отеля.

По данным на настоящий момент, погибли восемь человек, около тридцати - ранены. Сообщается, что начался прием крови для раненых.

Причина происшествия выясняется. По одной из версий, инцидент произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.

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Фото: facebook.com/LaHabana
ТЕГИ:КубаВзрыв
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