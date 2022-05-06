Власти Кубы исключают версию теракта при взрыве в Гаване
Власти Кубы исключают версию теракта при взрыве в отеле в Гаване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительства страны.
Власти считают, что все обстоятельства указывают на версию несчастного случая.
По последним данным, восемь человек погибли, еще 13 числятся пропавшими без вести.
Взрыв прогремел в гостинице Saratoga, расположенной в напротив гаванского Капитолия. В результате было разрушено как минимум два этажа отеля.
Причина происшествия выясняется. По одной из версий, инцидент произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.
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