Взрыв разрушил улицу в селе под Воронежем

Взрыв произошел в поселке Петропавловка Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В Белгородской области под обстрелом оказался поселок Красное

По его словам, он произошел из-за аварийного схода нашего боеприпаса в Острогожском районе. В результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены дома. На месте происшествия сейчас работают специалисты и уточняют всю информацию, отметил Гусев.

Глава региона также отметил, что жителей нескольких улиц поселка перевозят в пункты временного размещения.

В российском Минобороны также подтвердили нештатный сход авиационного боеприпаса. По информации оборонном ведомства, повреждения получили шесть жилых домов.

Ранее стало известно, что число погибших в результате украинского удара по Белгороду 30 декабря выросло до 25 человек, пять из которых дети, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:ВзрывВоронежская Область

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