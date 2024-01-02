Взрыв разрушил улицу в селе под Воронежем
Взрыв произошел в поселке Петропавловка Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, он произошел из-за аварийного схода нашего боеприпаса в Острогожском районе. В результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены дома. На месте происшествия сейчас работают специалисты и уточняют всю информацию, отметил Гусев.
Глава региона также отметил, что жителей нескольких улиц поселка перевозят в пункты временного размещения.
В российском Минобороны также подтвердили нештатный сход авиационного боеприпаса. По информации оборонном ведомства, повреждения получили шесть жилых домов.
Ранее стало известно, что число погибших в результате украинского удара по Белгороду 30 декабря выросло до 25 человек, пять из которых дети, напоминает RT.
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