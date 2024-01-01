В Белгородской области под обстрелом оказался поселок Красное

В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Красное в Белгородской области обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 1 января.

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«Под обстрел ВСУ попал посёлок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», - написал он в Telegram-канале.

После обстрела украинской стороной в одном из домов выбиты окна и посечен фасад. Такие же повреждения получила местная школа. В ближайшее время начнут восстановительные работы.

Ранее в Красном в результате обстрела погиб пожилой человек. Во время обстрела он находился в продуктовом магазине, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
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