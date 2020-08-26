Взрыв произошёл в жилом доме на западе Москвы

Хлопок газа произошёл в доме на улице Кубинка в Москве, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

По имеющимся данным, после взрыва начался пожар. Как уточняют некоторые телеграм-каналы, горят квартиры на третьем и четвёртом этажах.

Сведений о пострадавших пока нет.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Взрыв ГазаМосква
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