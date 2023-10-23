Взрыв произошел в жилой многоэтажке под Волгоградом

«Взрыв и последующий пожар произошли на пятом этаже жилого дома, его сила была такой, что оказались повреждены бетонные плиты», — отмечается в сообщении.

Очевидцы заявили об одном погибшем. При этом глава Котельниковского муниципального района Сергей Понкратов сообщил, что медпомощь оказывается одному пострадавшему мужчине, он госпитализирован.

По данным регионального управления МЧС, после взрыва в двух квартирах на пятом этаже дома произошло возгорание на площади 96 квадратных метров.

«Пожарные расчеты 42-й пожарно-спасательной части локализовали горение в 11.45 ч. Есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается», — подчеркнули в ведомстве.

