Взрыв произошел в жилой многоэтажке под Волгоградом
Взрыв прогремел в жилом многоэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области. Об этом сообщает портал v1.ru.
«Взрыв и последующий пожар произошли на пятом этаже жилого дома, его сила была такой, что оказались повреждены бетонные плиты», — отмечается в сообщении.
Очевидцы заявили об одном погибшем. При этом глава Котельниковского муниципального района Сергей Понкратов сообщил, что медпомощь оказывается одному пострадавшему мужчине, он госпитализирован.
По данным регионального управления МЧС, после взрыва в двух квартирах на пятом этаже дома произошло возгорание на площади 96 квадратных метров.
«Пожарные расчеты 42-й пожарно-спасательной части локализовали горение в 11.45 ч. Есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается», — подчеркнули в ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru